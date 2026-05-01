99 пожаров потушили в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Алтайском крае произошло 99 пожаров, 13 из которых случились в жилых домах. В Барнауле ликвидировано 16 возгораний. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Один из пожаров произошел вечером в селе Гуселетово Романовского района. Загорелся сарай. Когда пожарные прибыли на место, строение уже горело. Для тушения пожара на площади около 120 квадратных метров были задействованы семь спасателей, три пожарные машины и добровольная пожарная команда местного сельсовета. В результате сгорели стены и крыша сарая, а также погибли домашние животные: две козы, три гуся и восемь кур. Предварительно причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

МЧС России напоминает о важности соблюдения мер безопасности при использовании огня и рекомендует иметь в доме огнетушитель для быстрого реагирования на возгорания на ранних стадиях.

