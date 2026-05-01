Летняя жара до +30 градусов придет в Алтайский край в первый майский день

Жаркая погода придет на Алтай Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае днем 1 мая сохранятся высокие температуры. Синоптики даже впервые в этом году дают прогноз на +30 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

По районам края ожидается днем температура воздуха от +25 до +30 градусов. Дождей в этот день не ожидается, только утренние туманы. Ветер подует с юго-востока со скоростью 2–7 метров в секунду, местами возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле днем тоже жарко: от +26 до +28 градусов. Дождей в краевой столице не ожидается.

