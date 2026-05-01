Улицу, названную в честь Героя-панфиловца, отремонтируют в Бийске

Улица Николая Трофимова Фото: Минтранс Алтайского края.

В Бийске в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют улицу имени Героя-панфиловца Николая Трофимова. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Улица Николая Трофимова, важная транспортная артерия, соединяющая Приобский и Восточный районы города. Она названа в честь Героя Советского Союза Николая Игнатьевича Трофимова, погибшего 16 ноября 1941 года в битве за Москву у разъезда Дубосеково, где он был частью легендарной группы «28 панфиловцев». В 1965 году, к 20-летию Победы, улица Шоссейная была переименована в честь Трофимова.

В этом году в рамках нацпроекта будет отремонтирован участок улицы Трофимова от улицы Петра Мерлина до улицы Ефима Мамонтова длиной около 700 метров. На эти цели выделено почти 17,5 миллионов рублей. Подрядчик выполнит фрезерование старого асфальта, уложит новое покрытие, обустроит заездные карманы на остановках общественного транспорта, восстановит обочины и отрегулирует люки колодцев по высоте. Завершающим этапом станет нанесение свежей дорожной разметки.

