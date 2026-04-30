В Алтайском крае начался ремонт дороги ведущей к двум федеральным трассам

Работы уже ведутся Фото: Минтранс Алтайского края.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» стартовал ремонт участка трассы Павловск – Колыванское – Ракиты – Топчиха (49–59 км) в Топчихинском районе. В этом году обновят 10 км дороги. Об этом сообщили в Минтрансе Алтайского края.

Сейчас специалисты укладывают основание из щебеночно-песчаной смеси и укрепляют его цементом. Затем будет уложен асфальт, установлены знаки, ограждения и нанесена разметка. Стоимость работ — около 400 млн рублей.

В Павловском районе также продолжается ремонт трассы (3–13 км), начатый в прошлом году. В этом году обновят оставшиеся 4 км. Общая стоимость — более 280 млн рублей. В планах на следующий год — ремонт участка с 13 по 23 км. Трасса важна для транспортной доступности жителей Павловского и Топчихинского районов, так как соединяет их с федеральными трассами А-321 и А-322.

