Летняя жара будет держаться почти все первые майские выходные на Алтае

Жаркая погода, как летом

В начале мая в Алтайском крае ожидается теплая и солнечная погода. В некоторых районах температура может подняться выше +30 градусов. Об этом сообщает региональный ЦГМС.

Днем 1 мая воздух прогреется до +25...+30 градусов, осадков не ожидается. Во вторую ночь мая температура опустится до +9...+14 градусов, в восточных и предгорных районах будет немного прохладнее. Днем 2 мая температура поднимется до +22...+27 градусов, а в предгорьях — до +32 градусов. Осадков не предвидится. Ветер сменит направление на юго-западное и будет дуть со скоростью 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с.

В ночь на 3 мая температура будет колебаться в пределах +3...+8 градусов. Днем температура поднимется до +13...+18 градусов, в отдельных районах — до +23 градусов. Возможны небольшие дожди и грозы. Ветер будет дуть с северо-запада, его скорость составит 3-8 м/с, возможны порывы до 14 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

