Мэр Барнаула поздравил горожан с Праздником весны и труда

1 мая в России празднуют День весны и труда. В этот день с поздравлениями к барнаульцам обратился глава города Вячеслав Франк.

Глава назвал Первомай символом обновления и добрых перемен, а также выражением глубокого уважения к труду. Франк подчеркнул уверенность в том, что барнаульцы смогут преодолеть любые трудности, и пожелал им здоровья, семейного благополучия, весеннего настроения и дальнейших успехов

«Барнаул гордится своими жителями, которые своим трудом, талантом и усердием способствуют развитию города, региона и страны. За каждым достижением нашего города стоят усилия множества коллективов: рабочих и инженеров, педагогов и врачей, предпринимателей и других. Вы — достойные продолжатели дела поколения победителей, благодаря которым Барнаул носит почётное звание «Города трудовой доблести» — сказал Вячеслав Франк.

