Работа поликлиник на майские праздники 2026 в Барнауле

В 2026 году жителей Барнаула, также как и всей страны, ждут два периода майских выходных – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Некоторые дни выпадают на будни. Соответственно, изменится график работы многих учреждений, в том числе сферы здравоохранения. Рассказываем о работе поликлиник на майские праздники 2026 в Барнауле.

В большинстве случаев расписание работы поликлиник и стационаров не отличается. Есть лишь незначительные различия. Так, к примеру, в городской поликлинике №14 бригады неотложной помощи в майские выходные будут работать с 8.00 до 20.00. Дежурный врач-терапевт, перевязочные и процедурные кабинеты ждут пациентов с 8.00 до 15.00. Отделение мед.профилактики и call-центр также работают с 8.00 до 15.00. Дополнительную информацию прикрепленные к поликлинике пациенты могут получить по телефону 614-000.

Стационар Городской больницы №10 на майских праздниках будет работать в штатном режиме. Кабинет неотложной помощи принимает пациентов с 8.00 до 20.00. педиатры и терапевты будут принимать людей по временному графику:

1, 2, 3 мая – с 8.00 до 15.00

9 мая – с 8.00 до 18.00

10 мая – с 8.00 до 15.00

11 мая – с 8.00 до 18.00.

В городской поликлинике №3 неотложная служба 1-3 и 9-11 мая будет работать с 8.00 до 15.00. Аналогичный график у перевязочного и процедурного кабинетов.

Детская городская поликлиника №3 1 мая ведет прием звонков на вызов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов – с 8.00 до 18.00. Запись по телефону контакт-центра: 8 (3852) 560-836, 566-808.

2 мая

Приём дежурного врача-педиатра с 8.00 до 13.00 (по адресу пр-т Социалистический, 69)

Прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов с 8.00 до 18.00.

3 мая

Прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов с 8.00 до 18.00.

9 мая

Прием вызовов с 8:00 до 15:00, обслуживание вызовов с 08.00 до 18.00.

10 мая

Приём дежурного врача-педиатра с 8.00 до 13.00 (по адресу пр-т Социалистический, 69).

Прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов с 8.00 до 18.00.

11 мая

Приём дежурного врача-педиатра с 8.00 до 13.00 (по адресу пр-т Социалистический, 69).

Прием вызовов с 8.00 до 15.00, обслуживание вызовов с 8.00 до 18.00.

Процедурный кабинет (по адресу пр-т Социалистический, 69, каб. 31) 2, 3, 10 и 11 мая работает с 12 до 13 часов.

Скорая помощь, стационары и травмпункты в майские праздники будут работать по обычному графику, без выходных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мама, папа, больно…» После утопления в бассейне алтайский студент больше года находится в состоянии «малого сознания»

В конце марта суд Октябрьского района в Барнауле огласил приговор 65-летнему инструктору-спасателю бассейна «Олимпийский» Алтайского Политехнического университета, во время смены которого случилось ЧП со студентом, ушедшим на дно. Мужчину признали виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья (подробнее)