Второй за день труп обнаружили на улице в Барнауле

На месте происшествия работает полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле прямо на улице скончалась женщина – за сегодняшний день это уже второй случай.

В самом центре города, на проспекте Социалистическом, в районе кинотеатра «Мир» обнаружен труп женщины. Об этом в социальных сетях пишут очевидцы. Тело, накрытое покрывалом, лежит практически у входа в продуктовый магазин в доме №130. На месте происшествия находится полиция.

Напомним, что за сегодняшний день это уже второй случай гибели человека прямо на улице. Минувшим утром тело прохожего обнаружили в районе пересечения улиц Антона Петрова и Матросова. Как рассказали очевидцы, человеку стало плохо, и ему предложили вызвать «скорую», но он отказался. Буквально сразу же упал и умер. На вид мужчине было около 70 лет.