В Барнауле на улице умер человек

На месте происшествия находятся полицейские. Скриншот страницы vk.com/incident22

Ранним утром в понедельник, 25 сентября, в Барнауле на улице скончался человек.

– Труп накрыт простыней. Двое полицейских рядом. Следов ДТП не видно, - рассказали участники сообщества «Инцидент Барнаул».

ЧП произошло в районе пересечения улиц Антона Петрова и Матросова. Со слов еще одного очевидца, человеку стало плохо и прохожие предложили ему вызвать скорую, но он отказался. Тут же упал и, по всей видимости, скоропостижно скончался.

Личность погибшего и его возраст не уточняется.