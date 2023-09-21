У матери, убившей детей и покончившей с собой в Барнауле, могла быть послеродовая депрессия

В этом доме произошла трагедия Фото: Анна Усик

В Алтайском крае продолжают обсуждать жестокое убийство двух малолетних детей. Как сообщили знакомые семьи КП-Барнаул, женщина могла страдать от послеродовой депрессии.

Трагедия произошла еще 15 сентября в Барнауле. 31-летняя женщина убила своих детей трех лет и восьми месяцев, а затем ушла в соседний дом и свела счеты с жизнью. Следователи обнаружили в квартире предсмертную записку, в которой говорилось о причинах ее жестокого поступка.

Известно, что женщина работала педиатром. Знакомые считают, что она слишком сильно любила детей и не могла причинить им вред, находясь в здравом рассудке. Есть версия, что она переживала серьезные психологические проблемы.

Сейчас следователи продолжают расследование по данному факту. Женщину похоронили, о дате похорон малышей пока не сообщалось.