Во втором периоде хоккеисты «Динамо-Алтай» вышли вперед. Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

19 сентября в Барнауле прошел матч «Динамо-Алтай» - «Динамо Санкт-Петербург». Алтайские хоккеисты смогли одержать свою третью победу в ВХЛ. Матч окончился со счетом 4:1.

Первый период остался за командой из Санкт-Петербурга. Много атак, выигранных вбрасываний и в итоге «динамовцы» с берегов Невы смогли забить первыми, реализовав большинство. Однако уже во втором периоде ситуация изменилась – «Динамо-Алтай» вернулось в игру. На 26 минуте матча после красивой комбинации забил Данил Тютчев, реализовав первое большинство барнаульской команды. Уже через 4 минуты Данил забил вторую шайбу мощным ударом от синей линии. А на 35 минуте Никита Сироткин сделал счет 3:1.

Третий период начинался для «Динамо-Алтай» нелегко. Петербуржские «динамовцы» наседали на ворота, создавали много моментов, но вратарь барнаульцев Вадим Никитин уверено защищал створ ворот. Выдержав атаки соперника, хоккеисты «Динамо-Алтай» забили и четвертую шайбу. Ее автором стал Никита Миллер.

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