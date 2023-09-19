Полиция задержала водителя, сбившего насмерть девочку в Барнауле

Девочка шла по переходу с велосипедом Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Сотрудники полиции Барнаула задержали водителя, который насмерть сбил семилетнюю девочку и скрылся с места ДТП.

- В настоящее время с ним проводится комплекс необходимых мероприятий. Подробности будут позже, - сказали в ГУ МВД по региону.

Напомним, авария произошла 19 сентября в 14.15 на ул. Радужной в районе дома №97. По предварительным данным, водитель Toyota Corolla 1983 года рождения на нерегулируемом переходе начал обгонять другую машину и насмерть сбил ребенка. Девочка шла по переходу и вела велосипед.

После аварии мужчина бросил машину на месте аварии и скрылся. Сообщалось, что он может передвигаться на другом авто - белой «Ниве».

- Местонахождение мужчины было установлено в кратчайшие сроки. В настоящее время он доставлен в отдел полиции. Также водитель будет направлен для прохождения медосвидетельствования, - сказали в полиции.

Известно, что менее месяца назад в отношении автомобилиста составлялся протокол по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения).

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