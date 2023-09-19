В Барнауле водитель насмерть сбил семилетнюю девочку, объявлен его розыск

Сейчас водитель может передвигаться на автомобиле «Нива» Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

19 сентября в 14.15 в Барнауле на ул. Радужной в районе дома №97 произошло смертельное ДТП – погибла семилетняя девочка. Водитель с места ДТП скрылся, сейчас ведется его розыск, сообщили в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным, водитель Toyota Corolla 1983 года рождения при обгоне на нерегулируемом пешеходном переходе выехал на встречку и совершил наезд на девочку. Она переходила проезжую часть по переходу и вела сбоку велосипед.

В результате ребенок скончался на месте ДТП, а водитель бросил машину и скрылся.

- В данный момент он может передвигаться на автомобиле ВАЗ-2121 «Нива» белого цвета, номер Е 822 СУ 54. По предварительным данным, он выехал из поселка Октябрьского, - сообщили в полиции.

Если вы располагаете какой-либо информацией о происшествии, позвоните по тел.: 393-554, 393-605. Либо обратитесь по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5.