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НовостиПроисшествия19 сентября 2023 11:21

Клиент автосервиса в Барнауле получил травму головы, упав в смотровую яму

В Барнауле спасатели помогли мужчине, который упал в смотровую яму автосервиса
Александр Коровниченко
Спасатели извлекли мужчину из смотровой ямы. Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Спасатели извлекли мужчину из смотровой ямы. Фото: Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ

Мужчина в Барнауле приехал в один из автосервисов. При выходе из автомобиля он поскользнулся и упал в смотровую яму. Ему потребовалась помощь медиков и спасателей. Об этом сообщает Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ.

В результате падения мужчина получил серьезную травму головы. На место происшествия были вызваны медики. Они остановили кровотечение и оказали первую помощь. Для того, чтобы достать пострадавшего из смотровой ямы, были вызваны спасатели.

Спасатели извлекли мужчину из смотровой ямы и внимательно следили за его состоянием. После этого пострадавшего передали медикам, которые доставили его в больницу.

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