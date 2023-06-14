«Страшно представить, что было бы!»: алтайский пожарный спас жизнь детдомовскому подростку

Сергей Лукашов из огня спасал неоднократно, а вот из воды - впервые Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Вечером 12 июня пожарный Сергей Лукашов с женой и маленьким сыном в Заринске отдыхали на пляже у реки Чумыш. И вдруг услышал истошные крики молодой женщины.

Решили переплыть реку

Старший пожарный 39-й спасательной части ГУ МЧС по Алтайскому краю решил отдохнуть с семьей после дежурных суток. Городской пляж еще не готов к официальному открытию, поэтому купаться там запрещено – можно только загорать у воды.

Несмотря на запрет, двое отчаянных подростков решили переплыть Чумыш и добраться до другого берега. Причем поплыли ребята в крайне опасном месте - рядом с мостом, где было сильнейшее течение, рассказали в МЧС. Один из молодых людей не рассчитал силы, стал паниковать, а после - резко тонуть.

Момент, когда подросток стал уходить под воду, Сергей не видел, пока не услышал крики женщины - она стояла на берегу и звала на помощь. Не сомневаясь ни секунды, мужчина ринулся в воду.

Впервые вытащил из воды

Когда Сергей вытащил мальчишку из воды, то сразу стал оказывать ему первую помощь - благо, он умеет это делать профессионально. Подросток здорово нахлебался воды, но к приезду «скорой» успел откашляться и оправиться от шока.

- Пожарным я работаю с 2017 года. И людей из огня спасал неоднократно. А вот из воды довелось спасти впервые, да еще и ребенка! - делится Сергей Лукашов. - Страшно представить, что было бы, если бы я не оказался именно в том месте и в то время! Подросток явно «родился в рубашке»!

Как выяснилось позже, спасенному мальчишке 17 лет, он воспитанник местного детдома. На пляж отправился со своим другом, который не смог прийти на помощь. Сейчас спасенный находится в Центральной горбольнице города, его состояние - нормальное.

- Надеюсь, это будет ему уроком и в дальнейшем он будет крайне осторожен! Мне, как отцу маленького сынишки, очень этого хотелось бы! - поделился спасатель.

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