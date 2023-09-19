В частном секторе Барнаула завершили ремонт дорог

Заявки на ремонт участков дорог направляли местные жители Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле подрядная организация закончила ремонт 20 участков дорог в частном секторе города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Работы велись с начала июля. Больше всего сделали участков дорог в Октябрьском районе, их семь: это улицы квартал 953А, Верхгляденская, Депутатская, Ким, Приобская, переулок Горный и внутриквартальный проезд от улицы Школьной до улицы Водопроводной. Пять участков сделали в Центральном районе: четыре в селе Лебяжье и один в поселке Центральный.

Еще четыре дороги сделано в Железнодорожном районе, это улица Путейская, Огородная, Рощинская и переулок Гетмановский. По две дороги отремонтировали в Ленинском и Индустриальном районах.

Работы выполнялись в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы». А заявки на ремонт конкретных участков направляли местные жители.

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Работы ведут по нацпроекту (подробнее)