В Барнауле начали строить новую дорогу по улице 65 лет Победы

Строительство дороги Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле стартовали работы по строительству новой дороги на участке от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, асфальтирование ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как отметил главный инженер подрядной организации Андрей Жиляков, дорогу будут строить в два этапа. В этом сезоне проведут земляные работы, разработают грунт и уложат трубы ливневой канализации.

- При сохранении благоприятных погодных условий планируется также подготовить щебёночное основание дороги и закатать нижний слой асфальта, всего слоев должно быть три, - подчеркнул Андрей Жиляков.

Работы должны завершить до середины июля следующего года. На эти цели заложено больше 250 млн рублей. Общая протяженность новой дороги составит 700 метров.