Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 сентября 2023 9:56

О липовой диспансеризации рассказали в алтайском минздраве

Это объяснили ошибками при формировании карт диспансеризации пациентов
Александр Коровниченко
В минздраве такие ошибки назвали единичными случаями

В минздраве такие ошибки назвали единичными случаями

Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве здравоохранения Алтайского края пояснили факты появления недостоверных сведений о прохождении пациентами диспансеризации. Об этом сообщает «Банкфакс».

Несколько пациентов барнаульской поликлиники №14 случайно увидели на портале госуслуг сведения о прохождении ими профилактических медицинских осмотров, в то время, как они этого не делали. Как сообщается, в минздраве назвали это единичными случаями, которые возникают из-за ошибок при формировании карт диспансеризации пациентов в поликлинике.

В подобных ситуациях рекомендуется обращаться в поликлинику, к которой прикреплен пациент или в страховую компанию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Алтайский врач развеяла популярные мифы о прививках от гриппа детям

Медик рассказала, почему важно пройти вакцинацию (подробнее)