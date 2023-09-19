О липовой диспансеризации рассказали в алтайском минздраве

В минздраве такие ошибки назвали единичными случаями Фото: Олег УКЛАДОВ

В министерстве здравоохранения Алтайского края пояснили факты появления недостоверных сведений о прохождении пациентами диспансеризации. Об этом сообщает «Банкфакс».

Несколько пациентов барнаульской поликлиники №14 случайно увидели на портале госуслуг сведения о прохождении ими профилактических медицинских осмотров, в то время, как они этого не делали. Как сообщается, в минздраве назвали это единичными случаями, которые возникают из-за ошибок при формировании карт диспансеризации пациентов в поликлинике.

В подобных ситуациях рекомендуется обращаться в поликлинику, к которой прикреплен пациент или в страховую компанию.

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