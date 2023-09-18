Алтайский врач развеяла популярные мифы о прививках от гриппа детям

Вакцинация продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается прививочная кампания против гриппа. Уколы ставят не только взрослым, но и детям. Елена Цапко, заместитель главного врача детской городской поликлиники №3 Барнаула, ответила на частые вопросы, а также развеяла мифы о прививках, с которыми сталкиваются родители.

Когда нужно ставить прививку?

Лучше всего делать это в преддверии эпидсезона. Прививочная кампания стартовала в Алтайском крае 14 августа и продолжается. По словам медика, вакцинацию обычно проводят примерно до середины ноября.

– Чем раньше вы привьете своих ребятишек, тем больше будет эффективность вакцинации. Пока еще нет заболеваемости, и поэтому это самое благоприятное время для того, чтобы сделать прививку, – сказала Елена Николаевна.

Почему прививку нужно делать каждый год?

Грипп меняется и вакцину ежегодно дорабатывают, опираясь на прогноз того вируса, который будет циркулировать в этот период.

– К тому же, к сожалению, иммунитет от вакцинации достаточно недолгий. Прививка действует в течение 12 месяцев. Она начинает работать через 4-8 недель после вакцинации и продолжает свое действие год. Если вы хотите защитить себя и ребенка от гриппа, то необходимо вакцинироваться ежегодно, – сказала Елена Цапко.

Какой вакциной прививают детей?

В этом году в Алтайский крае детей прививают вакциной «Ультрикс квадри». Она содержит два типа вируса А и два вида типа вируса B, поэтому ее называют четырехвалентной.

Решение о допуске к вакцинации принимает врач, который проводит осмотр ребенка. В течение 30 минут после того, как поставят прививку, пациент должен находиться в поликлинике. Это нужно для того, чтобы отследить возможные побочные реакции, однако пока их не фиксировали.

Может ли вакцина нанести вред здоровью?

– Более чем за 30 лет моей работы в поликлинике я не сталкивалась с серьезными осложнениями после вакцинации против гриппа или любой другой прививочной кампании – говорит заместитель главного врача. – В инструкции к препарату прописаны возможные незначительные побочные реакции.

Например, в месте инъекции возможно болезненное ощущение, небольшой отек. Также после вакцинации не исключена незначительная температура или ломота в мышцах. Все эти проблемы исчезают в течение двух-трех дней.

При любом из этих симптомов после прививки следует обратиться к врачу, который даст оценку реакции.

– Вакцина проходит неоднократное тестирование, и я могу дать практически стопроцентную гарантию безопасности вакцинации, – подчеркнула Елена Цапко.

Насколько эффективна вакцина от гриппа?

Ее эффективность составляет 95-98%. Благодаря привычной кампании, количество детей и взрослых, которые болеют гриппом, значительно снизилось.

Особенно регулярно прививки делают те, кто ранее уже болел гриппом и столкнулся с осложнениями.

Есть ли противопоказания к вакцинации от гриппа?

Прививку нельзя ставить при острых лихорадочных состояниях, а также в период обострения хронических заболеваний. Другое противопоказание – аллергические реакции на один из компонентов вакцины, например, на куриный белок.

Медик добавила, что вакцинироваться можно даже в период выздоровления, когда еще есть остаточные симптомы болезни.

Зачем вакцинироваться, если есть народные методы профилактики?

Вакцина специфична и работает против того вируса, который циркулирует. Елена Цапко отметила, что ничего плохого в народных методах профилактики нет, однако они не должны исключать прививки, а быть ишь дополнением.

Нужно ли прививать ребенка, который часто болеет?

Да, родителям нужно быть особенно внимательными.

– Если ребенок часто болеет, значит у него нет иммунитета, сопротивляемости организма к вирусной инфекции. Если он столкнется с гриппом, то вероятность заболеть будет выше, чем у здоровых детей, – пояснила медик.

Не стоит забывать и об опасных осложнениях гриппа, предотвратить которые также помогает прививка.

Напомним, чтобы пройти вакцинацию, предварительная запись не требуется, можно просто обратиться к педиатру в поликлинику по месту жительства. Кроме того, детей прививают в школах и детсадах. Вакцинацию проводят бесплатно.

Всего в рамках национального календаря профилактических прививок в этом году в Алтайском крае планируют привить более 1,3 миллиона человек. Иммунная прослойка против гриппа должна составить 60% от всего населения региона.

Добавим, что вакцинация будет продолжаться всю осень.

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