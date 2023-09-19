В Барнауле вручили театральные премии имени Валерия Золотухина

Награды молодым театралам вручала министр культуры Елена Безрукова Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Барнауле в Молодежном театре прошла церемония вручения Губернаторских театральных премий имени Валерия Золотухина. Об этом сообщает министерство культуры Алтайского края.

Премия имени Валерия Золотухина была введена в 2014 году. Ей отмечают молодых театралов Алтайского края. По 50 тыс. рублей присуждают четырем молодым актерам, режиссерам и сценаристам. И по 15 тыс. рублей выделяют четырем студентам театральных курсов.

В 2023 году премии присуждены: артисту-вокалисту Алтайского государственного музыкального театра Ксении Ильиной, артисту Алтайского театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина Ольге Жучковой, артисту Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Екатерине Палиной (Порсева) и артисту (кукловоду) Алтайского театра кукол «Сказка» Кириллу Груздеву. Также премии были удостоены студенты Алтайского государственного института культуры: Николай Бобровский, Михаил Волков, Иван Микитенко.

Награды молодым театралам вручала министр культуры Елена Безрукова.

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