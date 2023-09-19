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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:15

В Барнауле вручили театральные премии имени Валерия Золотухина

Церемония вручения прошла 18 сентября
Александр Коровниченко
Награды молодым театралам вручала министр культуры Елена Безрукова

Награды молодым театралам вручала министр культуры Елена Безрукова

Фото: Министерство культуры Алтайского края

В Барнауле в Молодежном театре прошла церемония вручения Губернаторских театральных премий имени Валерия Золотухина. Об этом сообщает министерство культуры Алтайского края.

Премия имени Валерия Золотухина была введена в 2014 году. Ей отмечают молодых театралов Алтайского края. По 50 тыс. рублей присуждают четырем молодым актерам, режиссерам и сценаристам. И по 15 тыс. рублей выделяют четырем студентам театральных курсов.

В 2023 году премии присуждены: артисту-вокалисту Алтайского государственного музыкального театра Ксении Ильиной, артисту Алтайского театра для детей и молодежи им. В.С. Золотухина Ольге Жучковой, артисту Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Екатерине Палиной (Порсева) и артисту (кукловоду) Алтайского театра кукол «Сказка» Кириллу Груздеву. Также премии были удостоены студенты Алтайского государственного института культуры: Николай Бобровский, Михаил Волков, Иван Микитенко.

Награды молодым театралам вручала министр культуры Елена Безрукова.

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