В Барнауле открывается Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина

Закроет фестиваль Российский академический молодежный театр комедией Александра Островского «Свои люди - сочтемся» Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Барнауле открывается V Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Об этом сообщает министерство культуры Алтайского края.

В течение недели зрители смогут увидеть постановки 12 творческих коллективов из разных городов России - Барнаула, Буинска, Кемерова, Кирова, Лысьвы, Новосибирска, Нижнего Тагила, Нягани, Прокопьевска и Челябинска.

Закроет фестиваль Российский академический молодежный театр комедией Александра Островского «Свои люди - сочтемся».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в материале КП.