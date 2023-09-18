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НовостиЗвезды18 сентября 2023 6:31

В Барнауле открывается Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина

Зрители увидят постановки 12 творческих коллективов из разных городов России
Вера Березовская
Закроет фестиваль Российский академический молодежный театр комедией Александра Островского «Свои люди - сочтемся»

Закроет фестиваль Российский академический молодежный театр комедией Александра Островского «Свои люди - сочтемся»

Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Барнауле открывается V Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Об этом сообщает министерство культуры Алтайского края.

В течение недели зрители смогут увидеть постановки 12 творческих коллективов из разных городов России - Барнаула, Буинска, Кемерова, Кирова, Лысьвы, Новосибирска, Нижнего Тагила, Нягани, Прокопьевска и Челябинска.

Закроет фестиваль Российский академический молодежный театр комедией Александра Островского «Свои люди - сочтемся».

С полной программой фестиваля можно ознакомиться в материале КП.