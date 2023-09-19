Последний свой матч хоккеисты «Динамо-Алтай» проиграли команде «СКА-Нева» в овертайме. Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

Сегодня, 19 сентября, в 19:00 на льду «Титов Арены» в матче ВХЛ встрется «Динамо-Алтай» и «Динамо» из Санкт-Петербурга.

Барнаульские «динамовцы» сегодня заканчивают домашнюю серию игр. Соперник алтайских хоккеистов – клуб «Динамо Санкт-Петербург» в чемпионате ВХЛ провел 5 матчей и с 6 очками находится на 17 месте в турнирной таблице. Последний свой матч петербуржцы провели два дня назад, 17 сентября, и крупно победили на выезде «Омские Крылья», со счетом 2:5.

Последний свой матч хоккеисты «Динамо-Алтай» проиграли команде «СКА-Нева» в овертайме, хотя большую часть встречи вели в счете. Как закончится сегодняшняя игра с «Динамо Санкт-Петербург» можно посмотреть на «Титов Арене» в 19:00 или в прямой трансляции. Ссылка на нее размещена на официальном сайте «Динамо-Алтай».

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