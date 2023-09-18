Спортивные неудачи. Барнаульские «динамовцы» уступили и на льду, и на поле

«Динамо-Алтай» продолжает свой дебютный сезон в ВХЛ. Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

В воскресенье, 17 сентября, перед барнаульскими любителями спорта стоял серьезный вопрос: куда идти на футбол или на хоккей? Дело в том, что футбольное «Динамо-Барнаул» начинало свою игру в 16:00, а через час стартовал хоккейный матч «Динамо-Алтай».

Футбол

В рамках чемпионата Второй Лиги, группы 4 проходил матч «Динамо-Барнаул» - «Химик-Август» (пос. Вурнары, Чувашия). Перед началом игры команды находились на соседних местах в турнирной таблице. «Химик-Август» - на втором месте с 16 очками, а «динамовцы» - на третьем месте с 12 очками.

Матч начался очень бодро. Опасные моменты были как у «динамовцев», так и у «Химика-Августа». На 16-й минуте молодой «динамовский» вратарь Егор Мирошниченко спас ворота. А на 22-й минуте уже барнаульцы могли забивать, но мяч попал в перекладину.

Однако концовка первого тайма осталась за гостями. Подряд они забили два мяча на 34-й и на 45-й минутах. С началом второго тайма «Химик-Август» укрепил свое превосходство до трех мячей, а в концовке забили и четвертый. У «Динамо» гол престижа забил Игорь Абрамов на 77 минуте. Итоговый счет – 1:4.

У «Динамо» гол престижа забил Игорь Абрамов. Фото: скриншот прямой трансляции сообщества LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

Хоккей

«Динамо-Алтай» продолжает свой дебютный сезон во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ). В воскресенье, 17 сентября, барнаульцы принимали команду «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга.

Игроки «Динамо-Алтай» в первом и втором периоде вселили в болельщиков уверенность в близкой победе. В первом игровом отрезке шайбу забросил Никита Миллер, а во втором периоде забил Андрей Караваев.

Петербуржцы забросили две шайбы и сравняли счет. Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

Ключевым стал третий период. «СКА-Нева» начали переигрывать барнаульцев в скорости и на вбрасываниях. В итоге петербуржцы забросили две шайбы и сравняли счет. Игра перешла в овертайм. По правилам, в дополнительном отрезке команды играют в формате три на три игрока. Удача здесь оказалась на стороне «СКА-Нева». Итоговый счет 2:3, но за поражение в овертайме «динамовцы» получают одно очко.

СПРАВКА КП

Ближайшая игра хоккейного «Динамо-Алтай» пройдет 19 сентября в 19:00 на льду «Титов Арены». Соперник – «Динамо» (Санкт-Петербург)

Следующий матч футболисты «Динамо-Барнаул» проведут 24 сентября на выезде в Тольятти против команды «Акрон-2». Начало игры в 20:00 по барнаульскому времени.

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