23 сентября в Барнауле с песнями у костра отметят День туризма

В этот день состоятся авторские экскурсии по старому Барнаулу Фото: Александр Коровниченко

День туризма в России отмечается 27 сентября. Однако в Барнауле праздник состоится в предстоящую субботу, 23 числа. В мэрии рассказали, какие мероприятия ждут горожан в этот день.

Основные празднества состоятся 23 сентября в парке «Изумрудный» и на ул. Мало-Тобольской. В парке пройдут кулинарный поединок, бардовский фестиваль, спортивные и детские мастер-классы, будут работать фотозоны и ремесленные ряды.

С ул. Мало-Тобольской начнется квест по исторической части города - в ходе игры предстоит найти живой символ города. Кроме того, улица станет стартом бесплатных экскурсий по старому Барнаулу.

- В программе праздника также - туристические практикумы, познавательные лекции, игротека, дегустации и песни у костра, - добавили в мэрии.

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