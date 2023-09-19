Виктор Томенко отправил членов алтайского правительства в отставку

Виктор Томенко на инаугурации Фото: Олег УКЛАДОВ

После инаугурации губернатор Виктор Томенко отправил членов алтайского правительства и руководителей краевых органов исполнительной власти в отставку. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, это сделано в соответствии с требованиями закона.

- Они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до момента формирования нового состава, - подчеркнул глава края.

Формирование обновленной системы управления состоится в ближайшее время.

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