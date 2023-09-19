Виктор Томенко отправил членов алтайского правительства в отставку

Виктор Томенко на инаугурации
Фото: Олег УКЛАДОВ
После инаугурации губернатор Виктор Томенко отправил членов алтайского правительства и руководителей краевых органов исполнительной власти в отставку. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
По его словам, это сделано в соответствии с требованиями закона.
- Они продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до момента формирования нового состава, - подчеркнул глава края.
Формирование обновленной системы управления состоится в ближайшее время.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Клянусь верно служить народу». Виктор Томенко вступил в должность главы Алтайского края
18 сентября в краевом театре драмы прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края. На выборах 8,9 и 10 сентября жители региона избрали на второй срок Виктора Томенко (подробнее)