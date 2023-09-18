«Клянусь верно служить народу». Виктор Томенко вступил в должность главы Алтайского края

Виктор Томенко приносит присягу Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в краевом театре драмы прошла торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края. На выборах 8,9 и 10 сентября жители региона избрали на второй срок Виктора Томенко.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Вручили удостоверение

В театре собрались представители краевых и местных властей, общественные деятели и работники разных сфер. Церемония инаугурации началась с торжественного вноса флагов Российской Федерации и Алтайского края, Конституции РФ и Устава региона. После этого были оглашены официальные итоги голосования.

- Избирательная комиссия Алтайского края 12 сентября признала выборы губернатора состоявшимися. Результаты выборов действительны. Избранным губернатором Алтайского края признан Томенко Виктор Петрович, получивший 417 073 голоса избирателей, что составляет 76,16% от числа всех проголосовавших, - сказала со сцены глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова.

Глава избиркома Алтайского края Ирина Акимова Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктору Томенко вручили удостоверение об избрании губернатором Алтайского края, и он принес присягу.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

- Клянусь верно служить народу, добросовестно исполнять возложенные на меня обязательства губернатора Алтайского края, уважать, соблюдать права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, Устав и законы Алтайского края, – принес присягу Виктор Томенко.

После этого Виктор Томенко официально вступил в должность губернатора Алтайского края. С поздравительными словами в его адрес обратились полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев; председатель АКЗС Александр Романенко; глава Благовещенского района Андрей Гинц. С напутственным словом также обратился митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий.

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев Фото: Олег УКЛАДОВ

Программная речь

Виктор Томенко произнес со сцены свою программную речью, где указал основные векторы развития региона на ближайшие годы.

- Стратегия социально-экономического развития края утверждена на период до 2035 года. Ее генеральными целями являются: устойчивый экономический рост, создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации, сохранение и развитие человеческого капитала. Нашими приоритетами мы определили качество жизни, благосостояние людей и создание комфортного пространства для жизни человека. Наша миссия – быть ведущим агропромышленным регионом Сибири и Дальнего Востока, территорией творческой и комфортной жизненной среды, территорией, создающей инновации, - сказал Виктор Томенко.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор также отметил, что для реализации такой миссии необходима установка на развитие экономики и достижение высокого уровня жизни.

Также Виктор Томенко обозначил основные принципы своей работы:

- На своем посту буду, как и прежде, руководствоваться принципами справедливости, неукоснительного соблюдения прав и свобод человека и гражданина, открытости и ответственности власти.

Пожелания губернатору

На церемонии инаугурации присутствовали два кандидата в губернаторы на прошедших выборах. Они высказали свои пожелания Виктору Томенко

- Поздравляю Виктора Томенко с победой. Векторы развития региона понятны, и надеюсь, что предложения из нашей программы будут учтены, - сказал кандидат от партии ЛДПР Сергей Булаев.

- Виктору Томенко хотелось бы пожелать самое главное: слышать людей, общаться с ними, проводить приемы и больше встречаться на территориях муниципалитетов. С каждой проблемой работать индивидуально, - сказала кандидат от партии «Справедливая Россия – За правду» Евгения Боровикова.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Досье КП

Виктор Томенко родился 12 мая 1971 года в Норильске. В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности «Экономика и управление в цветной металлургии», инженер-экономист. С 2004 по 2010 год занимал пост директора Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель», после чего ушел в политику.

С 2010 по 2018 годы работал в правительстве Красноярского края. Был назначен президентом России Владимиром Путиным на должность временно исполняющенр обязанности губернатора Алтайского края 30 мая 2018 года. В сентябре того же года Виктор Томенко одержал победу на выборах и вступил в должность губернатора Алтайского края.

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

Торжественная церемония вступления в должность губернатора Алтайского края Фото: Олег УКЛАДОВ

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