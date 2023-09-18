В Алтайском крае молодая девушка погибла в результате ДТП

Девушка умерла до приезда скорой помощи Фото: Олег УКЛАДОВ

18 сентября в Алейском районе произошло ДТП, в результате которого погибла молодая девушка. Подробности рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Авария произошла в 11.30. По предварительным данным правоохранителей, водитель Lexus на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу автомобилю LADA Priora, у которого было преимущество в движении.

В результате аварии скончалась 29-летняя пассажирка LADA. Она погибла на месте до приезда медиков. Еще одна женщина, которая ехала на пассажирском кресле иномарки получила травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Напомним, утром 17 сентября в алтайском селе Белоярск на ул. Советов в аварии погибли двое человек.