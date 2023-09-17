ВАЗ на Алтае влетел в опору ЛЭП, погибли водитель и пассажирка

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 17 сентября в алтайском селе Белоярск на ул. Советов в аварии погибли двое человек, сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП случилось утром в 6.30 в районе дома № 31. По предварительным данным, водитель 1979 года рождения на ВАЗе не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В аварии погибли сам водитель (в машине скорой помощи по пути в больницу) и женщина-пассажирка 1972 года рождения – она умерла на месте ДТП.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства аварии.