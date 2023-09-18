Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 8:56

В планетарии Бийска установили новый астрокупол

В планах – создание городского клуба любителей астрономии
Вера Березовская
Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

Фото: телеграм-канал Виктора Щигрева

В планетарии Бийска ввели в эксплуатацию новый астрокупол. Об этом сообщает мэр Виктор Щигрев к своем телеграм-канале.

– Сначала будет проходить обучение работе с астрономическим оборудованием педагогов МБУ «МЦ «Родина» и БФ ЦДНИИТ «Наследники Ползунова», а затем пройдут обучение дети, занимающиеся по направлению «астрономия», - отметил Виктор Щигрев.

Глава города также рассказал, что в ближайшем будущем планируется создание городского клуба любителей астрономии на базе МЦ «Родина».

Напомним, 31 августа барнаульцы наблюдали второе полнолуние за этот месяц. Завораживающие снимки «голубой Луны» можно посмотреть в публикации КП.