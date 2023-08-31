Глаз не оторвать: завораживающие снимки «Голубой Луны»

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 31 августа жители Барнаула смогли полюбоваться «Голубой Луной». Хотя в разное время она была и серой и даже оранжевой.

Вообще понятие «Голубая Луна» с расцветкой не имеет ничего общего. Blue Moon (англ.) – означает второе или «лишнее» полнолуние. Так получается, что всего в году должно быть 12 полнолуний, в соответствии с количеством месяцев, однако в этом августе их случилось два. Примечательно, что первое произошло в первый день месяца, а второе – в последний.

Кроме того, событие совпало с Суперлунием – а это означает максимально возможное приближение спутника к Земле. Специалисты говорят, что Луна этой ночью была на 7% больше обычного и на 14% – ярче. В совокупности – завораживающее зрелище. И вот, этой ночью фотокорреспондент «КП-Барнаул» Олег Укладов отправился на «охоту» за светилом.

Луна действительно светила очень ярко. Плюс было мало облаков и ее можно было не только рассмотреть, но и снять на камеру. А как ранее рассказал фотокорр «КП-Барнаул», чтобы в кадре спутник смотрелся еще больше, надо сделать так, чтобы Луна стала фоном для какого-либо объекта.

– Объект, к которому привязываешься должен быть на расстоянии, тогда Луна будет казаться огромной, - говорит Олег Укладов.

А то, что получилось у мастера – смотрите в репортаже.

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Суперлуние и «Голубая Луна» в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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