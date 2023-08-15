Фестиваль имени Валерия Золотухина на Алтае 2023: дата и программа

Основной площадкой фестиваля станет барнаульский Молодежный театр Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18 по 24 сентября пройдет театральный фестиваль имени Валерия Золотухина на Алтае 2023. Основной площадкой этого уже традиционного события станет барнаульский Молодежный театр.

Всего за неделю фестиваля для зрителей покажут 13 спектаклей, которые рассчитаны в первую очередь на молодежную аудиторию. Свои постановки представят не только барнаульские труппы, но и гости из других городов России. Так, на сцене Молодежного театра пройдут следующие спектакли:

- Комедия «Звездный час по местному времени» (Няганский театр юного зрителя). Начало: 18 сентября в 19:00. Возрастное ограничение: 16+

- Трагедия «Шобага (Жребий)» (Буинский государственный драматический театр). Начало: 19 сентября в 15:00. Возрастное ограничение: 12+

- Драма «Чужие письма» (Челябинский государственный драматический «Молодёжный театр»). Начало: 19 сентября в 19:00. Возрастное ограничение: 12+

- «Делай все что хочешь, пока я тебя люблю» (Прокопьевский драматический театр имени Ленинского комсомола). Начало: 20 сентября в 12:00. Возрастное ограничение: 16+

- «Мертвые души» (Алтайский государственный театр для детей и молодёжи им. В.С. Золотухина). Начало: 20 сентября в 19:00. Возрастное ограничение: 12+

- «Фотография, на которой меня нет» (Кемеровский театр для детей и молодёжи). Начало: 21 сентября в 19:00. Возрастное ограничение: 12+

- «Сахарный ребенок» (Новый молодёжный театр, Нижний Тагил). Начало: 22 сентября в 14:00. Возрастное ограничение: 6+

- Трагикомедия «Петерс» (Новосибирский государственный драматический театр «Старый дом»). Начало: 22 сентября в 19:00. Возрастное ограничение: 16+

- «Бог ездит на велосипеде» (Кировский государственный театр юного зрителя «Театр на Спасской»). Начало: 23 сентября в 18:00. Возрастное ограничение: 12+

Два спектакля фестиваля покажут в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина Фото: Олег УКЛАДОВ

Два спектакля можно будет увидеть на сцене Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина:

- Мистическая драма «Врач» (Лысьвенский театр драмы им. А.А. Савина). Начало: 20 сентября в 14:00. Возрастное ограничение: 12+

- Трагикомедия «Интуиция» (Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина). Начало: 21 сентября в 14:00. Возрастное ограничение: 18+

Еще один спекталь-участник фестиваля можно будет посмотреть на сцене Алтайского государственного театра кукол «Сказка»:

- Драма «Шинель» (Новосибирский академический молодёжный театр «Глобус»). Начало: 23 сентября в 15:00. Возрастное ограничение: 12+

Закрытие фестиваля пройдет 24 сентября в 18:00. На сцене Молодежного театра Алтая, где выступит трупа Российского государственного академического молодёжного театра из Москвы. Коллектив представит постановку по комедии Александра Островского «Свои люди – сочтемся» (возрастное ограничение 16+).

Подробнее с программой и ценами билетов можно ознакомиться на сайте Молодежного театра Алтая.

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