Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 сентября 2023 2:17

В Барнауле с 29 сентября до 2 октября частично изменится маршрут автобуса №78

Изменения связаны с проведением работ на пересечении проспекта Комсомольского
Вера Березовская
Маршрут изменится частично на время работ

Маршрут изменится частично на время работ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле с 29 сентября до 2 октября частично изменится маршрут автобуса №78 в связи с работами на пересечении проспекта Комсомольского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 22.00 часов 29 сентября до 6.00 часов 2 октября маршрутка №78 при движении на конечную «Оптово-розничный рынок» будет ехать по схеме: проспект Ленина – улица Чкалова – проспект Комсомольский, далее по маршруту.

Обратно – через Комсомольский, Чкалова, Ленина и далее по маршруту.

Напомним, ранее в мэрии Барнаула обещали разобраться с перевозчиками, нарушающими расписание.