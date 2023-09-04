В мэрии Барнаула обещали разобраться с перевозчиками, нарушающими расписание

Жители Барнаула жалуются на несоблюдение перевозчиками расписания Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула решают проблему с перевозчиками, которые не соблюдают график движения. Об этом в ответ на запрос «КП» рассказали в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города.

Напомним, в августе на интернет-форум на сайте АКЗС поступил вопрос от жительницы Барнаула, которая жаловалась на работу автобуса №1 и маршрутки №29.

– Общественный транспорт в городе перестает ходить в 7-8 вечера. №1, №29 – в 8 вечера на маршруте ни одного автобуса. Как заставить перевозчика выполнять обязательства? Маршрут №1, одновременно в будни на линии 3-5 автобусов, а в выходные - вообще ни одного автобуса нет. Есть автобусы, где ужасно грязно. Есть автобусы, где по закону должны быть валидаторы, а по факту - нет, водители требуют переводить им на карту, - написала жительница Барнаула.

В профильном комитете «КП» рассказали, что по расписанию автобус №1 ездит с 5.48 до 20.02 часов. На линии одновременно должны находиться 10 автобусов, интервал движения между которыми по плану составляет 14 минут в «пиковое» и 28 минут в «межпиковое» время.

– При выявлении нарушений требований муниципального контракта на обслуживание автобусного маршрута №1 комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула проводится претензионная работа с перевозчиком, – заверили в комитете.

Маршрут №29 в будни по расписанию работает с 5.58 до 21.48 часов. На линии – 18 автобусов. На остановку они должны приходить каждые 12 минут в «пиковое» и каждые 24 минут в «межпиковое» время. В выходные и праздники маршрут обслуживают 12 автобусов с 5.58 до 21.54 часов с плановым интервалом движения 18 минут и 36 минут в «пиковое» и «межпиковое» время соответственно.

– За систематическое неисполнение расписания движения в декабре 2022 года комитетом было направлено исковое заявление в суд о прекращении действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту №29, выданного ООО «ПромСтройСервис». Решением Арбитражного суда Алтайского края удовлетворено данное требование комитета. В настоящее время готовиться необходимая документация для проведения конкурсных процедур по определению подрядной организации на выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров и багажа по указанному маршруту, - рассказали в мэрии.

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