Динамовцы не смогли удержать свое преимущество. Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

«Динамо-Алтай» в своем очередном домашнем матче принимал команду «СКА-Нева» из Санкт-Петербурга. Динамовцы уверено начали, но не смогли удержать свое преимущество.

«Динамо-Алтай» в первом и втором периоде вселили в болельщиков уверенность в близкой победе. В первом отрезке на 15 минуте забил Миллер, а во втором периоде на 26 минуте игры забросил шайбу Караваев. Ключевым стал третий период. «СКА-Нева» начали переигрывать барнаульцев в скорости и на вбрасываниях. В итоге петербуржцы забросили 2 шайбы и сравняли счет.

Игра перешла в овертайм. По правилам в дополнительном отрезке команды играют в формате 3 на 3 игрока. У «Динамо-Алтай» был отличный момент, но забросить не удалось. Удача в итоге оказалась на стороне «СКА-Нева». Но за поражение в овертайме динамовцы получают 1 очко

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Матч окончился со счетом 1:4 (подробнее)