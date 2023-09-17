Скриншот прямой трансляции сообщества LEON — Вторая Лига | Дивизион Б

17 сентября в Барнауле прошел матч группы 4, Второй Лиги по футболу, между местным «Динамо» и командой «Химик-Август». Победу со счетом 1:4 одержали гости.

Матч начался очень бодро. Опасные моменты были как у динамовцев, так и у «Химик-Августа». На 16 минуте динамовский вратарь Мирошниченко спас ворота. А на 22 уже барнаульцы могли забивать, но мяч попал в перекладину.

Однако концовка первого тайма осталась за гостями. Подряд они забили два мяча, на 34 и на 45 минутах. Второй тайм также остался за гостями. У Динамо гол престижа забил Абрамов на минуте 77 минуте.

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