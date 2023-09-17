Победителем карнавального заплыва на сапбордах на «Алтайской регате» стала Малефисента

Участнице вручили подарочный сертификат. Фото t.me/altayregata

Победителем заплыва на сапбордах «SUPряжение» на международных соревнованиях «Алтайская регата» стала участница в костюме Малефисенты.

Костюмированный заезд стартовал от пляжа гребного канала 17 сентября в 15:30. Участники в самых разных костюмах проплыли 1250 метров. Самым зрелищным признали образ могущественной злой феи. Участнице вручили подарочный сертификат.

- Костюм покорил наши сердца! - написали в тг-канале «Алтайской регаты».

Отметим, что сегодня также состоялась церемония закрытия международных соревнований по гребле: «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

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