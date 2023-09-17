Виктор Томенко побывал на «Алтайской регате»

Глава края поприветствовал всех участников и болельщиков Кубка Фото: Антон Червяков

Губернатор Виктор Томенко 16 сентября принял участие в открытии международных соревнований по гребле «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» в Барнауле. Об этом он сообщил в своем тг-канале.

- Уже не в первый раз наш гребной канал принимает состязания такого высокого уровня. Поприветствовал всех участников и болельщиков Кубка. Поблагодарил спортсменов и организаторов, благодаря которым у нас есть такой замечательный праздник! – написал глава края.

Он отметил, что гребля закаляет дисциплину и характер, приучает к борьбе. Он подчеркнул, что в крае обязательно будут продолжать поддерживать и нашу Федерацию по гребле, и развивать гребной канал.

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