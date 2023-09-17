На «Алтайской регате» 17 сентября пройдет автограф-сессия с олимпийскими чемпионами

Александр Дьяченко Фото: Олег УКЛАДОВ

17 сентября на гребном канале Барнаула стартовал финальный день международных соревнований «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

Сегодня зрители смогут лично пообщаться со спортсменами и олимпийскими чемпионами. В 15:30 состоится автограф-сессия с Юрием Постригай, а в 16:00 можно будет взять автограф у Александра Дьяченко. Об этом сообщатся в тг-канале «Алтайской регаты».

Александр Дьяченко — гребец-байдарочник, спринтер, выступающий за сборную России с 2007 года. Чемпион Европы и мира среди юниоров, чемпион летних Олимпийских игр в Лондоне, неоднократный призер различных первенств.

Юрий Постригай — также гребец-байдарочник и спринтер, выступающий за сборную России с 2006 года. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы, 18-й чемпион России, двукратный чемпион мира, победитель летней Универсиады в Казани.

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