Фото: Хоккейный клуб «Динамо-Алтай»

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» в четвертой игре домашней серии проведет встречу со «СКА-Нева» (Санкт-Петербург). Игра начнется в 17:00 по барнаульскому времени.

Динамовцам предстоит в четвертый раз подряд сыграть на домашней арене. На очереди соперники из Санкт-Петербурга. Команда «СКА-Нева» начала сезон ВХЛ уверено и одержала 4 победы в пяти матчах. Сейчас петербуржцы располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

Динамовцев наверняка будет ожидать серьезная поддержка со стороны болельщиков. Посмотреть хоккей, кроме «Титов Арены» (г. Барнаул, пр. Социалистический, 93) можно в прямой трансляции, ссылка на нее будет размещена на официальном сайте «Динамо-Алтай».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Динамо Барнаул» - «Химик-Август»: когда и во сколько состоится футбольный матч

Матч «Динамо Барнаул» - «Химик-Август» пройдет 17 сентября в 16:00 (подробнее)