Матч пройдет на стадионе «Динамо» Фото: Александр Коровниченко

В Барнауле 17 сентября состоится матч между местным «Динамо» и командой «Химик-Август» из поселка Вурнары, Республики Чувашия, в рамках Второй Лиги. Начало встречи запланировано на 16:00 по барнаульскому времени.

Соперники являются соседями в турнирной таблице группы 4, Второй Лиги: динамовцы на третьем месте с 12 очками, а «Химик-Август» на втором месте с 16 очками. Примечательно, что свои последние матчи команды провели в Кубке России и синхронно выбыли из соревнования, сыграв вничью 0:0 и уступив в серии пенальти.

За всю историю противостояний соперники сыграли друг с другом 4 матча, каждый одержал над другим две победы. Посмотреть сегодняшний матч можно на стадионе «Динамо» (г. Барнаул, ул. Никитина 55) или воспользовавшись прямой трансляции. Ссылка на трансляцию будет размещена в официальной группе «Динамо Барнаул» во Вконтакте.

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