Сборщик кедровых орехов на Алтае рухнул с дерева и получил переломы

Спасатели из села Онгудай эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Еще одно происшествие со сборщиком кедровых орехов произошло в Республике Алтай 15 сентября, сообщили в региональном ГУ МЧС.

ЧП случилось в районе Семинского перевала в труднодоступной местности. Сборщик орехов - мужчина 1987 года рождения - упал с дерева и получил множественные переломы. Спасатели из села Онгудай эвакуировали пострадавшего и передали бригаде скорой помощи. В поисково-спасательных работах принимали участие шестеро человека и две единицы техники.

Сотрудники МЧС призывают грибников и сборщиков кедровых шишек быть предельно внимательными и осторожными.

- Идя в лес, реально оценивайте свои возможности, надевайте яркую одежду, чтобы вас было легче найти, - рекомендуют спасатели.

В случае необходимости следует звонить по номерам 112 или 101.

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