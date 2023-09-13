Несколько сборщиков шишки в этом сезоне уже погибли Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

С 20-х чисел августа в Республике Алтай начался сезон сбора кедрового ореха. Это сезонный и достаточно прибыльный бизнес, но в то же время очень опасный.

– Сбор кедровой шишки для многих жителей нашего региона – это возможность обогатить питание полезным продуктом, укрепить здоровье и получить дополнительный доход. Однако при этом важно не допустить вреда лесным насаждениям и соблюдать порядок и сроки заготовки пищевых лесных ресурсов, — подчеркнул в начале сезона министр природных ресурсов и экологии Республики Алтай Айлан Сумачаков.

Сборщики шишки действительно могут неплохо заработать в короткий срок, но при этом в прямом смысле слова рискую собственной жизнью и только за последние пару недель зарегистрировано несколько происшествий.

Еще 16 августа на номер 112 поступило сообщение из Улаганского района. В 17 километрах от перевала Кату-Ярык 58-летний житель Красноярского края забрался на дерево и, оказавшись на высоте 15-ти метров, вскоре перестал подавать признаки жизни. За помощью спасателей обратились очевидцы. Они рассказали, что мужчина на просьбы не реагирует.

Мужчина на дереве сразил инсульт. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Прибывшие на вызов спасатели эвакуировали пострадавшего с дерева на землю и передали медикам. Они констатировали его смерть. По первоначальным данным у мужчины на высоте случился инсульт.

19 августа пожарные пришли на помощь сборщику шишки в Усть-Коксинском районе. Во время работы он упал с кедра и получил серьезные травмы, из-за которых не мог самостоятельно двигаться. Для его эвакуации из райцентра направили пожарных. Сначала они добрались до села Кастахта на спецтранспорте, а затем им пришлось идти пешком, так как дороги к месту, где находился пострадавший, не было. Уже после, сменяя друг друга, пожарные и неравнодушные местные жители, на носилках донесли его обратно до села и передали медикам.

Эвакуация пострадавшего. Фото: ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

– Мужчину доставили в Усть-Коксинскую районную больницу. Ему потребовалась госпитализация, - рассказывают в ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

8 сентября в Шебалинском районе спасатели ГУ МЧС по региону помогали в эвакуации жителя Нижнего Новгорода. Он приехал на Алтай, чтобы заработать на сборе шишки. Также как и многие другие пострадавшие упал с кедра. Ему потребовалась госпитализация.

10 сентября в Онгудайском районе личный состав пожарно-спасательной части №8 села Онгудай был поднят по тревоге. Требовалось провести поисково-спасательную операцию: местная жительница отправилась на сбор орехов и пропала без вести.

Местная жительница. предположительно, упала с дерева Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

– В ходе поисковых мероприятий удалось найти тело женщины, без признаков жизни, с множественными переломами. Причину смерти устанавливают правоохранительные органы, - сообщили в региональном главке МЧС.

Предположительно погибшая тоже упала с дерева и получила несовместимые с жизнью травмы.

А в начале сентября произошел еще один неприятный инцидент: 68-летний житель Алтайского края приехал в республику на заработки. Он занимался сбором и заготовкой кедровой шишки в урочище Ак-Сас, недалеко от села Онгудай. Уже успел насобирать больше 40 мешков, как ему встретились четверо незнакомцев. Как потом окажется, это были местные жители, которые приехали в Онгудайский район, чтобы тоже собирать кедр. Однако, судя по всему решили себя не утруждать. Напившись, они вооружились колуном и напали на пенсионера. Угрожая расправой, они похитили у него все до последней шишки, а после сбежали.

В ближайшем пункте приема ореха злоумышленники сдали чужой собранный урожай за 61,5 тысячи рублей. Впрочем, радовались они наживе не долго. В течение суток их уже задержали и допросили. Выяснилось, что у троих налетчиков ранее были проблемы с законом. Теперь же завели дело по статье «Разбой» и им снова придется предстать перед судом. Максимальная санкция, которая грозит нападавшим – до десяти лет колонии.

Кстати, сборщик шишки может заработать до 200 тысяч рублей, а в некоторых случаях даже до 300 тысяч рублей. При этом опыт совершенно не обязателен. Работодатели обещают всему научить на месте. Главное требование к соискателю – выносливость и готовность к физическим нагрузкам. Взамен он получает достойный заработок, бесплатное проживание и питание.

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