Команда «Алтай» взяла золотую медаль в международных соревнованиях по гребле

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ» Фото: Олег УКЛАДОВ

Команда «Алтай» 16 сентября одержала победу в заплыве на лодках «Дракон» на соревнованиях «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

Команда одержала победу среди участников до 40 лет. Второе место занял «Белгородский дракон», а третье - команда «Легенда». Награждение тройки победителей состоялась 16 сентября.

17 сентября соревнования продолжаются. Сегодня – заключительный день.

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