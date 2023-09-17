Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт17 сентября 2023 2:14

Команда «Алтай» взяла золотую медаль в международных соревнованиях по гребле

17 сентября соревнования продолжаются
Александра Сапожкова
«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ»

«Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ»

Фото: Олег УКЛАДОВ

Команда «Алтай» 16 сентября одержала победу в заплыве на лодках «Дракон» на соревнованиях «Алтайская регата: Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ».

Команда одержала победу среди участников до 40 лет. Второе место занял «Белгородский дракон», а третье - команда «Легенда». Награждение тройки победителей состоялась 16 сентября.

17 сентября соревнования продолжаются. Сегодня – заключительный день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле стартовала «Алтайская регата»

Организаторы на счастье разбили «именную» тарелочку (подробнее)