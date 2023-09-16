В Барнауле задержали избившего водителя скорой медпомощи мужчину

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в избиении водителя скорой медицинской помощи. Он доставлен в отдел для разбирательств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Обращение от водителя машины скорой помощи поступило 15 сентября ночью. Мужчина 1968 года рождения рассказал, что его избили. Сотрудники начали проверку по данному факту и смогли найти подозреваемого. Им оказался мужчина 1987 года рождения.

Сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести причинения вреда. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение.

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