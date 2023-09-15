Пьяный пациент с другом избили водителя скорой медпомощи в Барнауле

Скорая помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 14 сентября станция скорой медицинской помощи Барнаула получила вызов. Медикам сообщили, что пациент в алкогольном опьянении получил травму. В итоге неизвестные избили сотрудника «скорой», подчеркнули в БСМП.

На место выехала бригада станции. Друг пациента напал на сотрудника СМП и ударил его не менее десяти раз по голове. Далее «больной» присоединился к избиению медика.

- Через 2 минуты нападавшие скрылись в неизвестном направлении. В результате инцидента, водитель бригады получил серьёзные травмы головы и конечностей и был доставлен в профильную медицинскую организацию для оказания помощи, - отметили в медучеждении.

Пока что преступники не задержаны, полиция проводит проверку по данному факту.