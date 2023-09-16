Семья, в которой мать убила двух детей в Барнауле, была благополучной

В этом доме произошла трагедия Фото: Анна Усик

Семья, в которой накануне мать убила двух малолетних детей и покончила с собой, не состояла на учете как неблагополучная. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева на своей странице в соцсетях.

По словам Ольги Александровны, она изучила материалы и встречалась с сотрудниками силовых ведомств. Расследованием в настоящий момент занимается следственный комитет.

- К сожалению, мы периодически получаем из разных регионов сообщения о трагических случаях, когда поведение взрослых не поддается нормальному логическому объяснению. Что случилось с женщиной, которая проявила крайнюю жестокость? Что стало поводом к такому шагу? Только комплексное расследование ситуации поможет найти ответы на эти сложнейшие вопросы, - подчеркнула омбудсмен.

Уполномоченный по правам ребенка посоветовала тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации, обратиться в специализированные организации. В регионе есть кризисные центры для женщин и мужчин, а также клиника неврозов. Также жителям края доступна бесплатная юридическая помощь. Даже самая безвыходная ситуация может быть решена при поддержке государственных организации и близких!