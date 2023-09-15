Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» смог одержать волевую победу. Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

Хоккейный клуб «Динамо-Алтай» после неуверенного первого периода смог отыграться со счета 1:3 и победить «Рязань-ВДВ». Встреча проходила на «Титов Арене» в Барнауле.

Уже через две с половиной минуты после начала игры динамовцы пропустили. К концу первого период счет сравнял Никита Анохин, но рязанцы тут же подряд забили 2 шайбы. Итог первого отрезка матча – 1:3 в пользу гостей.

Второй период проходил в равной борьбе. Но концовка осталась за динамовцами: на 39 минуте встречи забил Александр Ремов, а через минуту счет сравнял Всеволод Путинцев. Третий период также начался в равной борьбе, но в концовке за три с половиной минуты динамовец Максим Неволин забил победную шайбу. Итог встречи – 4:3.

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