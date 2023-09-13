Барнаульская команда из кубкового соревнования выбывает. Фото: скриншот трансляции сайта matchtv.ru

Матч пути регионов Кубка России по футболу «Динамо Владивосток» - «Динамо Барнаул» завершился победой по пенальти хозяев поля. Барнаульская команда из кубкового соревнования выбывает.

По ходу матча «Динамо Владивосток» создали несколько опасных моментов. Барнаульцы старались остро контратаковать. Хороший матч провел Егор Мирошниченко, заменивший в воротах Богдана Карюкина. В середине второго тайма барнаульцы пропустили гол после углового, но было зафиксировано нарушение правил против вратаря.

В итоге основное время матча завершилось безголевой ничьей 0:0. По регламенту Кубка России в этом случае сразу бьются пенальти для определения победителя. Примечательно, что в конце матча специально под серию пенальти в «Динамо Барнаул» произвели замену вратаря. Вместо Егора Мирошниченко вышел Илья Бычков. Но это не помогло. Роковыми для барнаульского «Динамо» стали 2 и 3 удары. В первом случае мяч отбил вратарь, и во втором случае мяч ушел выше ворот. Итог серии пенальти - 4:2 и победа команды из Владивостока.

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