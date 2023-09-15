«Динамо-Алтай» сыграет на своем льду с командой «Рязань-ВДВ». Фото: ХК «Динамо-Алтай»

В очередном игре Всероссийской хоккейной лиги «Динамо-Алтай» сыграет на своем льду с командой «Рязань-ВДВ». Встреча пройдет в Барнауле в «Титов Арене». Начало матча в 19:00.

Сейчас соперники находятся недалеко друг от друга в турнирной таблице. Динамовцы на 28, а команда из Рязани на 22 месте. Между ними разница всего в 2 очка. При этом «Рязань-ВДВ» провели на две игры больше. Начало сезона для рязанцев в этом году не задалось – три поражения подряд, и только в двух последних матчах были добыты победы. Для динамовцев сегодняшняя игра станет четвертой в ВХЛ и третьей домашней игрой подряд.

Встреча пройдет на льду «Титов Арены» (пр. Социалистический, 93). А для тех болельщиков, кто не сможет посетить матч лично, будет доступна прямая трансляция по ссылке на официальном сайте «Динамо-Алтай».

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Матч окончился со счетом 3:7 (подробнее)