Барнаульское «Динамо» смогло навязать «бой» сопернику в отдельных отрезках. Фото: скриншот прямой трансляции официального канала ВХЛ

13 сентября в Барнауле на льду «Титов Арены» прошел матч «Динамо-Алтай» (Барнаул) – «Химик» (Воскресенск). Встреча завершилась крупной победой подмосковной команды.

Команда из подмосковного города Воскресенск – один из лидеров сезона ВХЛ. Однако барнаульское «Динамо» смогло навязать «бой» сопернику в отдельных отрезках. Первый период закончился со счетом 0:2 в пользу гостей, а на второй отрезок матча барнаульцы вышли с серьезным настроем, сумев отыграть 2 шайбы. Но и «Химик» свои моменты не упускал. А в концовке второго периода исход встречи был практически решен, когда гости забили две шайбы подряд, значительно увеличив отрыв. Итоговый счет встречи – 3:7

У «Динамо-Алтай» забитыми шайбами отметились: Антон Савельев (24 минута), Максим Неволин (26 минута) и Герман Шапорев (52 минута).

Барнаульские болельщики продолжают знакомиться с новой лигой и с интересом идут на матчи даже в будние дни. Сегодня на игре, по информации объявленной на арене, присутствовало 3900 зрителей. Пока Барнаул является одним из лидеров ВХЛ по посещаемости.

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